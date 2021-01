Tuuli Tomingas: inimeste suur huvi teeb südame soojaks

"Ma ei ütleks, et olukord häiriv on olnud. Ma ajan ikkagi oma asja, mul on omad eesmärgid ja ambitsioonid. Üritan ikkagi enda sisemisi eesmärke täita ja ma pole endale pingeid peale pannud," rääkis Tomingas ERR-ile Anterselvas MK-etapi eel.

"Mulle tõesti kirjutatakse palju ja ma väga tahan inimestele vastata, aga lihtsalt ei jõua ja mul on alati väga kahju sellepärast. Aga eks see teeb südame soojaks ja tunnen sellest poolehoidu, et inimesed üritavad minuga suhelda. Tegelikult väga tore."

Juba neljapäeval astub Tomingas võistlustulle Anterselva MK-etapi 15 km tavadistantsil. Võistlus toimub 1600 m kõrgusel merepinnast. "Siinne ilm ja keskkond on väga energiat andvad. Ütleks, et see on üks mu lemmikkohti ja mulle väga meeldib siin. See päike loob vaimselt hea enesetunde. Kõrgusega kohanemine on väga individuaalne ja homme oleme targemad. Tänases trennis ei olnud üldse lihtne, aga loodame et läheb hästi. Kõigil on raske."

Tomingas tunnistab, et 15 km tavadistants tema jaoks lihtne ei ole. "Ega ta mu lemmikdistants kindlasti ei ole, aga siin Anterselvas on selline rada, kus on hästi palju jalalt-jalale sõitmisi ja vahelduvaid nukke. Selle raja profiili suhtes see väga sobib mulle. Seda 15 km siin ei ole minu jaoks võib-olla nii raske sõita kui seda oleks kuskil mujal, näiteks Oberhofis."

"Pikk distants ja energia säästmine teevad selle keeruliseks. Mulle meeldib kohe rajale tuisata ja kui distants läheb pikemaks, saab energia mingi hetk otsa," lisab Tomingas. "Siin peab läbi mõtlema, et suudaksid oma lasud ära teha. See trahviaeg ei andesta sulle kui sa mööda lased. Samuti tuleb joomiste peale mõelda, et kus ja millal seda enim vaja on."

"Üritan oma lasud ära teha ja mitte rumalaid laske või vigu teha. Kuidas see õnnestub, selgub homme. Täna oli trennis raske, aga homme oleme targemad!"

Laskesuusatamise Anterselva MK-etapi naiste 15 km tavadistantsi neljapäevane otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 15.00.

