Kolmanda liiga klubi sai Madridi Realile taas saatuslikuks

Real asus avapoolaja lõpus kohtumist Eder Militao tabamusest juhtima, kuid kümme minutit enne lõpuvilet Jose Solbes (Alcoyano) viigistas ja lisaajal lõi Juanan (115. minutil) ka kodumeeskonna võiduvärava.

Seejuures lõpetas Alcoyano kolmanda ringi kohtumise arvulises vähemuses, sest viis minutit enne Juanani skoorimist sai Ramon Lopez teise kollase kaardi ja eemaldati.

Karikasarja varasemale faasile omaselt puudusid Reali koosseisus mitmed põhimehed, aga teiste seas käisid väljakul näiteks Karim Benzema, Eden Hazard, Marcelo, Casemiro ja Toni Kroos.

Ühtlasi tekitas kaotus taas küsimusi peatreener Zinedine Zidane'i tuleviku osas. Prantslane ise kommenteeris allajäämist järgnevalt: "Ma võtan vastutuse ja mis iganes võib ka juhtuda, see juhtub."

Realil on sel sajandil karikasarjas kolmanda liiga klubidega tõeliselt raske, sest alates 2001. aastast on tegemist juba viienda korraga, kui just selle liigataseme klubi nende teekonna lõpetab.

Ajaloo jooksul 19 korda Hispaania karikavõitjaks kroonitud Reali eelmine triumf jääb seitsme aasta taha ja pärast 1993. aastat on tiitlini jõutud vaid kaks korda.