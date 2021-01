Tomingas: maailma 30 parema seas sõita oli eriline tunne

"Tänane võistlus oli suhteliselt raske, aga samas eeldasin, et tippude tempo on algul kiirem - selles mõttes läks päris hästi, et jõudsin nendel ilusti kannul püsida," kommenteeris Tomingas pärast võistlust. "Kuna see [Oberhofi] rajaprofiil on minu jaoks väga raske ja ma tunnen, et see käib minu jaoks üle jõu, siis lõpus hakkas ikkagi päris raske.

"Muidugi oli eriline tunne olla maailma 30 parema seas ja võistelda ühisstardiga sõidus. Sõita maailma parimatega koos massi on olnud minu eesmärk juba noorest saati, aga eelnevad võistlused olid näidanud, et see pidi mingi hetk niikuinii juhtuma. Oli vaja lihtsalt mõni õnnestunud start teha ja üllatusena see enam niivõrd ei tulnudki."

Laskesuusatamise MK-sari jätkub juba uuel nädalal Itaalias Anterselvas, kus Tomingase hinnangul on head eeldused korralikuks tulemuseks. "Anterselvas on minule väga sobilikud rajad ja mulle on alati meeldinud seal võistelda. Usun, et kui laskmine õnnestub, siis peaks seal ka mõni ilus sõit tulema."