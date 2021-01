Esimesed neli meest läbisid mõlemad lasketiirud puhaste paberitega. Sturla Holm Lägreid kaotas hooaja kolmanda võidu teeninud Johannes Thingnes Böle 12,4 sekundit, norralastele järgnesid sakslased Arnd Pfeiffer (+27,9) ja Erik Lesser (+30,6). Bö oli parim ka Oberhofis 8. jaanuaril toimunud sprindisõidus.

Eestlaste parimana eksis Rene Zahkna mõlemas tiirus ühe korra ja kaotas 3.07,4, mis andis talle 71. koha. Kohe tema järel oli 72. Kalev Ermits, kes tegi lamadestiirus ühe ja püstitiirus kaks möödalasku.

Raido Ränkel lamadestiirus ei eksinud ja lahkus sealt 47., püstitiiru järel tuli aga minna kolmele trahviringile. Finišis kaotas Ränkel 3.27,1. ja sai 82. koha.

Oberhofi MK-etapp jätkub neljapäeval naiste 7,5 km sprindiga. Otseülekanne ETV2-s algab kell 15.20.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 101 meest, nende seas ka kolm eestlast: Rene Zahkna stardinumber on 21, Kalev Ermits pääseb rajale 25. mehena ning tänane sünnipäevalaps Raido Ränkel stardib numbri all 67.

Sel hooajal on sõidetud viis sprinti, neist kaks on võitnud MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö. Viimati võidutses norralane sprindis eelmisel nädalal Oberhofis. Käimasoleval hooajal on sprindis võidud läinud vaid Norrasse: ühe võidu on saanud nii Tarjei Bö, Johannes Dale kui Sturla Holm Lägreid.

MK-sarja üldarvestuses on samuti norralastel nelikjuhtimine: Bö on 522 punktiga liider, järgnevad Lögreid 481, Dale 434 ja Tarjei Bö 423 punktiga. Eesti mehed pole sel hooajal veel MK-punkte teeninud.

Jälitussõitu sel nädalal Oberhofis kavas ei ole.