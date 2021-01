Prantsusmaa (0+6) edestas teiseks tulnud Norrat (1+4) 4,2 sekundiga, kolmanda koha teenis võistluse keskel pikalt juhtinud Itaalia (0+5; +1.06,6).

Eesti teatenelik koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Robert Heldna ja Raido Ränkel tõusis Ermitsa esimese lasketiiru järel ka seitsmendale kohale, Ränkel pidi võistluse viimases tiirus aga käima ühel trahviringil ja Eesti (1+11) kaotas lõpuks Prantsusmaale 5.09,1.

Teenitud 14. koht on Eesti nelikule aga selle hooaja parimaks tulemuseks, Kontiolahtis lõpetasid Eesti mehed 17. ning Hochfilzenis 22. kohal.

Enne võistlust:

Oberhofi teatesõit on kolmas kuuest sel hooajal peetavast teatesõidust. Seni on võisteldud veel Soomes Kontiolahtis ja Austrias Hochfilzenis, kus võidurõõmu said tunda vastavalt Norra ja Rootsi meeskonnad. Sel korral koduareenil võistlev Saksamaa on seni teeninud kaks kolmanda kohta.

24 meeskonna konkurentsis astub täna võistlustulle ka Eesti võistkond koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Robert Heldna ja Raido Ränkel. Kontiolahtis lõpetasid Eesti mehed 17. ning Hochfilzenis 22. kohal.

Pärast Oberhofi MK-etappi on teatesõidud kavas veel Itaalias Anterselvas, Sloveenias Pokljukas peetaval MM-il ning märtsi alguses Tšehhis Nove Mestos.