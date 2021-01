Sõõrumaa vaktsineerimisest: spordirahvas on kannatlik, ootame oma järge

ROK-i president Thomas Bach märkis, et Tokyo olümpiamängude korraldamisel on COVID-19 tõkestamise meetmete seas vaktsineerimine tähtsal kohal, kuid samas ei ole vaktsineeritus olümpiamängudest osavõtu tingimus. "ROK toetab jätkuvalt riskirühmade, meditsiiniõdede, arstide ja kõigi, kes meie ühiskondi elus hoiavad, vaktsineerimist prioriteetjärjekorras," ütles Bach.

Sama kinnitas ka EOK president Urmas Sõõrumaa. "Mul on hea meel, et Eestis on koroonaviiruse vastane vaktsineerimine alanud ning et seda alustati eesliinitöötajatest. Spordirahvas on kannatlik ning ootame oma järge. Soovime viiruse levikut maksimaalselt minimeerida! Kui maailm avaneb piisavalt ning on taas võimalik osaleda rahvusvahelisi võistlustel, võivad korraldajad siiski eeldada osalejate eelnevat vaktsineerimist. Koostöös otsustajatega leiame selleks lahenduse," ütles Sõõrumaa.

Kolm tuntumat vaktsiini, mis praeguseks on kasutusloa saanud, on tootnud Pfizer-BioNTech, Moderna ja Oxford-AstraZeneca. EOK poolt tippsportlastele kvaliteetse spordimeditsiini teenuse tagamiseks rajatud Spordimeditsiini SA juht dr Mihkel Mardna sõnul on juba ka teateid sportlaste vaktsineerimisest.

"Täheldatud on jooksjatel ühe-kahepäevast kerget väsimustunnet pärast vaktsineerimist, mõnel üksikul on esinenud punetust süstekohal, kuid tõsisematest kõrvalnähtudest ei ole teatatud. Kasutusluba omavad vaktsiinid on piisavalt kontrollitud ja nende võimalike kõrvaltoimete risk on üsna väike ning võrreldav näiteks gripiviiruse vastase vaktsiiniga," selgitab Mardna.