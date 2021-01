Zidane pärast viiki Osasunaga: mäng tulnuks ära jätta

Põhja-Hispaaniat on viimastel päevadel tabanud lumetorm ja Madridi meeskonnal oli probleeme isegi mängupaika jõudmisel - ilma tuli tõttu neil tundi lennujaamas oodata.

Kohtumine peeti jäätunud väljakul ja lumesalu jätkus kogu matši. "See ei olnud jalgpallimäng ja tulnuks ära jätta," oli Reali peatreener Zinedine Zidane resoluutne. "Meil olid platsil ja reisil kehvad olud, tegime kõikvõimaliku, aga praegu tunneme, et see polnud õige mäng."

Viigi tõttu ei õnnestunud Realil ka Hispaania liiga liidriks kerkida.

Tabelitipp: 1. Madridi Atletico 38 punkti (15 mängust), 2. Madridi Real 37 (18), 3. Barcelona 34 (18), 4. Villarreal 32 (18), 5. Real Sociedad 30 (19), 6. Sevilla 30 (16), 7. Granada 24 (17), 8. Vigo Celta 23 (18).