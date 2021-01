Cagliari mängu viimane pooltund ebaõnnestus

Piotr Zielinski viis Napoli 25. minutil juhtima ja kuigi Joao Pedrol õnnestus 60. minutil viigistada, siis järgnevalt läks kodumeeskonnal kõik allamäge.

62. minutil lõi Zielinski oma teise värava, 65. minutil eemaldati kahe kollase kaardi tõttu Cagliari kaitsja Charalampos Lykogiannis, 74. minutil skooris Hirving Lozano (Napoli) ja 86. minutil realiseeris penalti Lorenzo Insigne (Napoli).

Klavan pole pärast koroonaviirusesse nakatumist ülemöödunud nädalal enam Cagliari koosseisu ei kuulunud.

Cagliari on Itaalia kõrgliigas nüüd võiduta pea kaks kuud, sest 7. novembril pärast kodus Sampdoria 2:0 alistamist on lepitud neli korda viiki ja neli korda on lahkunud väljakult võitjana vastane.