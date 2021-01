Bannikova oleks ilusaimaks väravaks valinud oma teise tabamuse

Naiste koondis lõi mullu kaheksas ametlikus kohtumises kaks väravat, mille mõlema autoriks oli Kristina Bannikova. Fääri saarte vastu skooris ta pärast pikka ja ilusat triblingut ning Läti vastu oli resultatiivne otse nurgalöögist. Auhinda välja andva Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK-i) 36 liikmest 23 eelistas Lätile löödud väravat, mis pärjatigi Annikaga.

"Minu enda jaoks oli ilusam ikkagi Fääri saarte vastu löödud värav," tõdes Bannikova. "Tundsin, et seal oli töövilja rohkem kui nurgalöögis, aga eks selle nurgalöögi värava eest sain rohkem tagasisidet."

"Kohe, kui pall lendu läks, vaatasin, et trajektoor läheb väga väravavahi peale. Kui ma lõpuks nägin, et võrk liigub, siis sain aru, et: "ossa!". Eks väravajärgsest rõõmustamisest oli aru saada, et olin ise ka õnnelik ja üllatunud," meenutas Pärnu Vapruse ründaja.

Bannikova oligi mõlema naiste jalgpallikoondise mullu löödud värava autoriks, 2019. aastal sahistati vastaste võrku kolmel korral. "Ründajana olen ka endalt palju küsinud, kuidas rohkem väravaid lüüa," sõnas Bannikova.

"Eks väga palju mängib rolli see, kes parasjagu koondises saadaval on, kas Eesti parimad mängijad saavad koondisesse tulla, kas nad on terved, kuidas see mängupilt tuleb. Otsin ka ise sellele vastust. Endast mõeldes - minul on isu väravaid lüüa, tahan neid lüüa. Vahepeal tekib tunne, et olen võib-olla liiga enesekindel ja siis kaotan palle. Samas ei saa mitte riskida, sest muidu neid väravaid ei tule."

Vapruse ründaja nimetati jõulude eel esmakordselt ka Eesti aasta jalgpalluriks ja koduliiga parimaks mängijaks. "Ma arvan, et see on pika töö vili. Ma ei näe, et oleksin eelmine aasta oma elus midagi kardinaalselt muutnud. Midagi teistsugust ei täheldanud - lihtsalt aastatega tuleb kogemust ja tarkust juurde," sõnas Bannikova.

Hõbepalli pälvis esmakordselt Rauno Sappinen

Meeste koondis lõi kaheksas mängus kuus väravat, mille autoriteks oli kolm pallurit: Pavel Marin oli täpne Leedu vastu, Frank Liivak realiseeris penalti Põhja-Makedoonia vastu ning Rauno Sappinen sahistas Armeenia ja koguni kolmel korral Põhja-Makedoonia võrku. Sappinen saavutas selles konkurentsis kolmikvõidu, kusjuures kõik 36 hindajat asetasid esikohale tema 15. novembril Skopjes Põhja-Makedooniale Rahvuste liigas vastaste väravasse tõstetud kauni kaarpalli.

"Ma arvan küll, et oleksin ise samamoodi hääletanud. Selle külje alt oli loogiline tulemus," arvas Sappinen.

"Lootsin ikka [et sisse läheb], aga kindlat tunnet ei olnud. Mäletan seda hästi, kaar hakkas täpselt õigesse kohta kerima ja lõpptulemus oli väga hea," sõnas ründaja.

Sarnaselt Bannikovale nimetati ka Sappinen korraga nii Eesti aasta jalgpalluriks kui parimaks koduliigas leiba teenivaks mängijaks. "See aasta sai tehtud palju tööd, eriti koroonaperioodi ajal. Et saavutada häid asju, on vaja enda ümber häid inimesi, meeskonnakaaslasi ja treenereid," ütles Sappinen.