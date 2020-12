Sappinen: erilisteks asjadeks on enda ümber vaja erilisi inimesi

Eesti aasta parimaks meesjalgpalluriks valiti esmakordselt Rauno Sappinen. Igapäevaselt tänavuses Eesti meisterklubis FC Floras mängiv ründaja oli sel hooajal 26 tabamusega Premium liiga suurim väravakütt. Koondise eest käis 24-aastane mängumees väljakul seitsmel korral ja lõi neli väravat. Tänavusel hääletusel edestas ta viimasel kuuel aastal parimaks valitud Ragnar Klavanit ja Karl Jakob Heina.

"Et teha erilisi asju, on vaja erilisi inimesi enda ümber. Individuaalseid auhindu saab saavutada eelkõige heade treenerite ja heade meeskonnakaaslaste abiga. Aga sinna juurde tuleb ka endal teha midagi erilist ja teistmoodi, mis aitaks olla väljakul edukas," kommenteeris Sappinen.

Aasta naisjalgpalluri auhinna teenis Eesti koondise ja Pärnu JK Vapruse mängija Kristina Bannikova. Koondise eest tegi Bannikova sel aastal kaasa seitsmes kohtumises ning sai kirja kaks väravat. Meistriliigas tegi ta lõppenud hooajal kaasa 19 mängus ja sai kirja kuus väravat.

"Otseselt pole olnud elu eesmärk, et minust saaks Eesti parim naisjalgpallur," sõnas Bannikova. "Kui see hetk kätte jõuab, siis on tunne ikka hea. Tegelikult olen väga palju elus sinna pühendanud ja proovinud paremaks saada. Ja kui seda märgatakse ja tunnustatakse, siis seda on alati meeldiv tunda."

Eesti aasta parimad juuniorid on Karl Jakob Hein ja Kristiina Tullus. 18-aastane puurivaht Karl Jakob Hein tegi tänavu debüüdi meeste koondises ja tõusis ka esikindaks, kui kaitses väravat kokku kuues kohtumises. Klubitasandil kuulub Hein Arsenali akadeemiasse ja esindab enamasti U-23 meeskonda. UEFA Euroopa liiga kohtumistes on ta kuulunud ka Arsenali esindusmeeskonna koosseisu.

"2020 on olnud väga erakordne, kummaline aasta," rääkis Hein. "Meid on negatiivselt mõjutanud pigem koroonaviirus, kuid individuaalses mõttes on aastast palju positiivset kaasa võtta. Nagu näiteks A-koondise debüüt, mis oli kindlasti minu suur unistus; ka edukas klubihooaeg."

Teist aastat järjest pälvis Albert Vollrati nimelise aasta treeneri auhinna FC Flora juhendaja Jürgen Henn. Tema käe all teenis Flora teise järjestikuse meistritiitli, kui Premium liigas saadi 29 mänguga kirja 26 võitu. Ühtlasi tuldi ka karika- ja superkarika võitjaks ning näidati häid esitusi eurosarjas.

"See auhind võib tunduda isiklik või personaalne tunnustus. Tegelikult on ju selge, et selle taga on nii meeskond väljakul kui meeskond treenerite ruumis. Selle eest suur tänu meeskonnale ja taustatiimile," sõnas Henn.