Ronaldo: jalgpall ilma fännideta on kui tsirkus ilma klounideta

Kuigi viimasel üheksal aastal Itaalia jalgpallimeistriks kroonitud Juventus on sel hooajal alles kuuendal kohal ja kaotab liidrile Milanile juba kümne punktiga, on viiekordne Ballon d'Or'i võitja sellele vaatamata väravaküttide tabeli tipus. Portugali koondise eest peab Ronaldo võrku sahistama veel kaheksal korral, et 110 tabamusega lüüa üle iraanlase Ali Daei nimel olev kõigi aegade rekord.

"Vanus ei ole oluline, loeb vaid mõtteviis," rääkis Ronaldo intervjuus uudisteagentuurile AP. "Me ei tea, mis homme saab. Ma elan olevikus ja olevik on hea, ma tunnen end õnnelikuna, teravana. Loodan mängida veel palju-palju aastaid."

2016. aastal koondisega Euroopa meistriks kroonitud Ronaldo võib järgmisel suvel toimuval EM-il üle lüüa mitu rekordit. Kui ta väljakule jookseb, saab temast esimene jalgpallur, kes on mänginud viiel EM-il; skoorides saab temast EM-finaalturniiride ajaloo parim väravakütt (praegu jagab ta üheksa tabamusega esikohta Michel Platiniga) ning kui ta jagaks kaaslastele kaks väravasöötu, tõuseks ta ka selles arvestuses esimeseks. Küll on aga lahtine, kas fännidel õnnestub neid saavutusi staadionitel oma silmaga näha.

"Mulle ei meeldi mängida inimtühjade tribüünide ees," tõdes portugallane. "See on sama, kui lähed tsirkusesse, aga ei näe kloune. Pandeemia on inimesi hulluks ajanud - loodan, et varsti tehakse staadioniväravad jälle lahti. Peame üritama elada normaalset elu, aga mõistagi peame reegleid järgima. Aga mulle tõepoolest ei meeldi ilma fännideta mängida."