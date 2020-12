Bundesligas jäi veel üks peatreener tööta

2004. aastal esmakordselt kõrgliigasse tõusnud Mainzi meeskond alustas tänavust hooaega kuue kaotusega ning kuigi vahepeal teeniti 270 minutiga viis punkti, siis nüüd on sama pikka aega oldud väravata, kirjutab Soccernet.ee.

Tegemist pole klubi esmakordse treenerivangerdusega, kuna ka septembris leiti, et midagi tuleb muuta. Seekord võeti asi aga suuremalt ette ning tehti parajalt ümberkorraldusi. Esiteks palgati taas 57-aastane Christian Heidel, kes hakkab tegelema klubi kommunikatsiooni- ja spordipoolega, ning teiseks määrati spordidirektoriks endine Augsburgi ja Wolfsburgi loots Martin Schmidt.

Lisaks kõigele sellele otsustati ametist vabastada Lichte, keda siiski tahetakse klubis hoida. "Jan-Moritz Lichte on täielik jalgpalliekspert, kes on klubile andnud erilise panuse keerulisel ajal. Ta väärib meie tänu selle eest. Oleme temaga juba kokku leppinud, et istume üks päev maha ning arutame tema ja Mainzi tuleviku osas," kinnitas klubi president Stefan Hofmann koduleheküljele.

