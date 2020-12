Cagliari jäi võõrsil peetud väravaterohkes kohtumises AS Romale alla

Itaalia jalgpalli kõrgliiga 14. voorus jäi Ragnar Klavani kodumeeskond Cagliari võõrsil alla AS Romale tulemusega 2:3.

AS Roma asus kohtumist juhtima 11. minutil, kui võrku sahistas Jordan Veretout. Esimesel poolajal rohkem väravaid ei nähtud. Teisel viigistas Joao Pedro 59. minutil seisu, kuid seejärel skooris AS Roma kuueminutilise vahega kaks väravat, kui täpsed olid Edin Džeko ja Gianluca Mancini. Kuigi Cagliari eest lõi Pedro esimesel üleminutil penaltist ühe tagasi, siis see meeskonda kaotusest enam ei päästnud.

Klavan jäi kohtumisest koroonaviiruse tõttu eemale.

Liigatabelis on AS Roma 27 punktiga kolmandal kohal AC Milani (34 punkti) ja Interi (33) järel. Cagliari on 14 punktiga hoidmas 15. positsiooni.

Kõik tulemused:

Verona – Inter 1:2

AC Milan – Lazio 3:2

AS Roma – Cagliari 3:2

Bologna – Atalanta 2:2

Napoli – Torino 1:1

Sampdoria – Sassuolo 2:3

Spezia – Genoa 1:2

Udinese - Benevento