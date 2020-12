Tunjovi klubi tõusis tippmängu tagasi

SPAL teenis tänu Speto 79. minuti väravale 1:0 võidu. Itaalia esiliiga tabelis annab 26 punkti hetkel neljanda koha, kuid see on ühtlasi sama palju kui teisel positsioonil paikneval Cittadellal. Liider Salernitanal on vaid kaks punkti rohkem, kirjutab Soccernet.ee.

Santa Teresa oli Hispaania naiste kõrgliigas koduplatsil pikalt viigipunktis kinni, kuni 85. minutil Rayo Vallecano siiski 1:0 võidu välja pigistas. 18 võistkonna konkurentsis on Santa Teresa kümne punktiga 16. kohal.

