Käidi koduklubi lõpetas Sloveenias aasta tabeli keskel

Käit hooaja viimasel paaril kuul kaasa teha ei saanud, sest sai oktoobrikuistelt koondisemängudelt naastes esimeses trennis raske peavigastuse, mis tal kuu aega korralikult treenida ei lubanud, kirjutab Soccernet.ee.

Kui paar mängu on Sloveenia kõrgliigas veel aasta lõpuni minna, siis on Domžale viies tabelikoht kindel, sest keegi neist enam mööduda ei saa. Kolmas tabelikoht on praegu viie punkti kaugusel, aga Mural on mäng varuks.

Henri Järvelaid ja Vendsyssel lõpetasid aasta 2:0 võiduga Fremad Amageri üle. Vasakkaitsja sai kirja 90 minutit, hooaeg jätkub veebruaris. Vendsyssel on tosina meeskonna konkurentsis nüüd kümnes, samas üheksandal kohal Hvidovre'ist lahutab neid viis punkti.

