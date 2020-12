Soomlaste hooldemees Sander: sportlaste usaldus on võidetud

"Ma väga palju näinud ei ole, suhteliselt palju olen boksis, aga vaadates tulemusi, siis on see, mida ma olen kogu aeg rääkinud. Meil ei ole nii andetud sportlased. Me ei suuda olla hooaja algusest peale löögivalmid. Alati räägime mingist MM-ist, kolm kuud on aega, aga praegu esimeses stardis Kontiolahtis valmistasid Eesti sportlased väga rõõmu," rääkis Sander intervjuus ERR-ile. "Vedasime boksis kihla boksis ka - ütlesin katsevõistluste tulemuste põhjal, et Tuuli (Tomingas) sõidab kiiremini kui Mari (Eder), aga pidin kümme eurot kaotama."

Mis on Soome koondise hooldemehe elus muutunud peale Kaisa Mäkäräineni karjääri lõpetamist. "Mitte midgai eriti ei muutunud. Elus on ikka nii igas valkdonnas - mingid asjad saavad läbi, karavan liigub edasi, tulevad uued asjad peale ja töötatakse nendega, kes hetkel on. Õnneks Soome on piisavalt suur riik, et seal ikka pudeneb neid peale. Tuomas Harjula oli Kontionalhtis 14., noor vend ja seal on tüdrukuid ka veel tulemas. Meie töös see suurt midagi eriti ei muutnud," tõdes Sander. "Tulevad uued sportlased, proovime teha paremini kui eelmine aasta."

Sander tunnistab, et tegelikult on ootused enne starti väiksemaks muutnud. "Enne läksime medali või TOP6 peale võistlema, aga kui psühholoogiliselt oled valmis võtma juba kehvemaid kohti, siis see ei piina. Sa teed ikka oma tööd ja ootad Marilt näiteks TOP20 kohti ja see on ka juba õnnestumine. See käib step by step (samm-sammult) ja ega seal muud ei tule," lisas Sander.

Sander on Soome hooldetiimi pealik teist aastat järjest. "Eelmisel aastal tuli sportlaste usaldus võita, et oskad teha suuski, mitte nii, et neli korda teed ja kaks korda on jama. Usaldus on nüüd võidetud ja rõõm on tõdeda, et see usaldus on üsna mõnus," ütles Sander. "Kui keskpäraseid suuski teed, siis sportlane tuleb ikka boksi ja ütleb hea, et oled olemas, muidu peaks ise tegema. Nad ikkagi teavad, et see 1-2 päeva mõnikord võib viltu ka minna, aga suures pildis nad teavad, et oskame suuski teha."