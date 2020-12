Hein kuulus Euroopa liiga mängus taas Arsenali pingile

Edward Nketiah ning Mohamed Elneny viisid Arsenali 18. minutiks 2:0 juhtima ja kuigi Jordan Flores vähendas kodumeeskonna kaotusseisu neli minutit hiljem minimaalseks, tõid Joseph Willocki 67. minuti ja Folarin Baloguni 80. minuti väravad tabloole seisu 4:1. 85. minutil vormistas lõppskoori Sean Hoare.

Postide vahel seisis islandlane Runar Alex Runarsson, Hein kuulus kolmandat korda karjääris Arsenali põhimeeskonna varumeeste pingile. Esimest korda juhtus see oktoobris samuti Dundalki vastu, teist korda istus eestlane Arsenali pingil kaks nädalat tagasi võõrsilmängus Molde vastu.

Arsenal läbis Euroopa liiga alagrupiturniiri ainsa meeskonnana täiseduga, võites B-grupis kõik kuus kohtumist. Teisena sai grupist edasi Molde.

Runarsson doesn't look convincing at all.