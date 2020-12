Agent: Pogba on Manchester Unitedis õnnetu ja peab klubi vahetama

27-aastane Pogba, kelle leping Unitediga vältab 2022. aasta juunini, on sel hooajal kaasa teinud kümnes liigamängus. Prantslane on algkoosseisu kuulunud vaid viiel korral, oma hooaja esimese värava lõi poolkaitsja eelmisel laupäeval.

"Paul on õnnetu. Ta ei saa end enam väljendada nõnda, nagu ta tahaks. Ta peab meeskonda vahetama, tal on vaja uut keskkonda," kommenteeris Raiola Itaalia meediale. "Tal on veel poolteist aastat lepingut, aga ma arvan, et mõlemale osapoolele oleks kasulikum ta järgmises üleminekuaknas maha müüa."

Raiola lisas, et Pogba ei plaani oma kehtivat lepingut pikendada ning et prantslase aeg ManU-s on läbi. "Pole mõtet heietada. Tuleb olla konkreetne, vaadata tulevikku ja aega mitte raisata."

Prantsusmaaga tunamullu maailmameistriks tulnud Pogba liitus Manchester Unitediga 2016. aastal Torino Juventusest 105 miljoni euro eest.