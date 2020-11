Argo Arbeiter: Soomes on jalgpalli põhiharidus selgelt parem kui Eestis

Intervjuus ERR-ile võrdles Arbeiter Eesti ja Soome jalgpalli. Ta tõi välja, et noored soomlased saavad palju parema põhja. "Soome mängija on väga palju teadlikum individuaalsetest ja taktikalistest nüanssidest kui Eesti mängija. Seal see jalgpalli põhiharidus on selgelt paremal tasemel," lausus Arbeiter.

"Võid vahel mängijatega päris pikalt arutada, kas on meeter siia- või sinnapoole parem positsioon või millise kehaasendiga - suletud või avatud? Mängijad räägivad päris nüanssidest."

Arbeiteri sõnul arendab sellises keskkonnas viibimine ka teda ennast. "Kui päevast päeva töötad selles [keskkonnas], kus on suhteliselt võrdsed vastased ja pead nuputama, millise konksuga sa võtad positiivse tulemuse - eks see annab kindlasti juurde. Lisaks see, kellega töötad. Teadmised kohalike hulgas on päris head ja muljetavaldavad."

Arbeiter ei ole üldse nõus stereotüüpse lähenemisega, mille kohaselt on soomlased introvertsed põhjamaalased. "Soomlane on selgelt seltskondlikum ja avatum, ka väljaspool jalgpalli tullakse kogu aeg rääkima. Täiesti võõras inimene kohvikus tuleb su kõrvale ja hakkab rääkima. Seal on avatust väga palju rohkem," lausus ta.

"Jalgpallist rääkides.. seal on selgelt rohkem huvi jalgpalli vastu. Pealtvaatajad, kaasaelamine. Kotka on tuntud jalgpallilinn - sa saad seda tagasisidet väga otsekoheselt ja päris kriitiliselt. Ehk isegi liiga kriitiliselt."

"Teatud noormängijatel - kui sul ikka ei lähe hästi, siis on väga keeruline," jätkas Arbeiter. "Peab kasvama, et sellega toime tulla. Päris mitmeid kordi oli olukordi, kus mängisime kodus selgelt kehvemini ja kriitika tribüünidelt võib alguses päris ehmatada."

Peatreeneri sõnul ei ole Premium liigast tuleval mängijal Soome kõrgliigas kerge sulanduda. "Eesti mängija jaoks ei ole lihtne ülesanne tulla Veikkausliigasse ja mängida end põhikoosseisu. Ja kui sa ei ole põhikoosseisus, siis väiksemate klubide jaoks on välismaalaste palkamine suhteliselt keeruline ja eelarvest mõttetult raha viiv."