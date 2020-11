Klavan lõi Buffonile värava, aga VAR ei halastanud

Kodumeeskond läks poolajapausile kaheväravalises eduseisus, kui Cristiano Ronaldo saatis 38. minutil palli 14 meetrilt Cagliari väravapostide vahel seisnud Alessio Cragno selja taha ja suunas neli minutit hiljem nurgalöögist tulnud palli mõnelt meetrilt võrku.

69. minutil mängis Cagliari nurgalöögi lahti, Ragnar Klavan võitis Matthijs de Ligti vastu õhuduelli ja suunas Razvan Marini tsenderduse peaga legendaarse Gianluigi Buffoni selja taha. Paraku Eesti jaoks ajaloolist - esimest - Serie A väravat siiski ära ei loetud, sest VAR nägi eelnevas olukorras Marini suluseisu.

Väravaolukorras noore hollandlasega pead kokku löönud Klavan jäi mõneks ajaks murule lebama ja vahetati seejärel pingile puhkama.

Juventus võitis kohtumise 2:0 ja on kaheksa vooruga kogunud 16 punkti, mis asetab nad tabelis AC Milani järel teisele kohale. Cagliari on viimasest kolmest mängust kaotanud kaks ja on kümne punktiga 11.

Teised tulemused:

Crotone - Lazio 0:2

Spezia - Atalanta 0:0