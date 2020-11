Cagliari mängija andis positiivse proovi, Klavan pääseb ilmselt algkoosseisu

34-aastane Godin, kes veetis viimased poolteist nädalat Lõuna-Ameerikas koondist esindades, sai tõenäoliselt nakkuse just kodumaalt. Koroona kimbutas uruguaylasi juba mõned päevad tagasi, kui kahest positiivsest proovist üks kuulus Luis Suarezele, vahendab Soccernet.ee.

Koos Godiniga naasis Uruguay koondisest Nahitan Nandez. 24-aastase poolkaitsja proov oli Cagliari pressiteate kohaselt negatiivne, kuid klubi otsustas koos arstidega, et ettevaatusabinõuna jääb temagi Torinosse sõitvast koosseisust välja.

Klavan on sel hooajal koha algrivistuses kaotanud just Godinile ja märgid viitavad, et uruguaylasest aasta vanem eestlane võiks olla peatreener Eusebio Di Francesco silmis esimene asendaja, alustamaks noore poolaka Sebastian Walukiewiczi kõrval.

