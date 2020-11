Inglismaa jäi Rahvuste liiga viimase matši eel kahest mängijast ilma

Sterling jäi eemale juba pühapäevasest matšist Belgiaga, Henderson tegi Belgia vastu kaasa esimese poolaja, aga polnud suuteline edasi mängima. Sterlingut segab säärelihasevigastus, Hendersonil on jalavigastus.

"Mehed naasid enda koduklubidesse, kus nende vigastuse ulatust täpsemalt hinnatakse," teatas Inglismaa jalgpalliliit.

Inglismaa kaotas pühapäeval võõrsil 0:2 Belgiale ja sellega kadus nende lootus pääseda Rahvuste liiga finaalturniirile.

Septembris Islandiga võõrsil mängides sai Inglismaa 1:0 võidu, kui Sterling realiseeris esimesel lisaminutil penalti. Nüüd kohtutakse Wembleyl.

Island on A-divisjoni teises grupis viimasel kohal, olles kaotanud kõik senised viis matši. Inglismaal on kirjas kaks võitu, üks viik ja kaks kaotust. Alagruppi juhib 12 punktiga Belgia, kes on viiest mängust võitnud neli, teisel kohal on Taani kolme võidu ja 10 punktiga. Alagrupi võitja pääseb finaalturniirile, viimaseks jääv riik langeb B-divisjoni.