WADA palus endiselt Liverpooli kaitsjalt vabandust ja maksab talle valuraha

2016. aasta aprillis leiti toona Liverpooli jalgpallimeeskonnas mänginud Sakho dopinguproovist rasvapõletusravimi higenamiini jälgi. Selle eest määrati talle 30-päevane võistluskeeld, mistõttu jäi tal mängimata Euroopa liiga finaalis ja mängija enda sõnul ka EM-finaalturniiril.

Euroopa jalgpalliliit UEFA tühistas Sakho võistluskeelu, kui leidis, et WADA pidas higenamiini küll keelatud beeta-2 agonistide sekka kuuluvaks aineks, kuid higenamiin konkreetselt polnud WADA keelatud ainete nimekirjas välja toodud. Hiljem avaldas UEFA WADA-t rangelt kritiseeriva raporti, kus märkis muu hulgas, et mitmed spetsialistid ei ole kindlad, kas higenamiin peaks beeta-2 agonistide sekka kuuluma.

Võistluskeelu järel ei õnnestunud Sakhol ennast tagasi Liverpooli koosseisu mängida ja laenati Crystal Palace'isse, meeskonda, kuhu prantslane kuulub ka praegu. Sakho kaebas Rahvusvahelise Antidopingu mullu suvel kohtusse, nõudes neilt välja 13 miljonit naela ehk veidi üle 14,5 miljoni euro.

Suurbritannia meedia sõnul palus WADA kolmapäevasel kohtuistungil Sakholt vabandust ning soostus talle valuraha maksma. "WADA aktsepteerib, et ei oleks pidanud laimavaid süüdistusi esitama, arvestades, et UEFA oli Sakho õigeks mõistnud," vahendab Athletic agentuuri advokaadi lausutud sõnu.

"WADA nõustub, et Sakho ei rikkunud UEFA antidopingu reeglistikku, ei petnud, ei lootnud ka petmise teel kasu saada ning tegutses heauskselt. WADA kahetseb Sakho mainet kahjustanud laimavate süüdistuste esitamist ja seda, milliseid kannatusi ja häbi need talle valmistasid. Vabanduse siiruse tõestamiseks on WADA koos kindlustusandjatega nõustunud Sakhole maksma märkimisväärse kahjutasu," lisas WADA.

"Ei ole kerge olla profisportlane, kui sind süüdistatakse dopingu tarvitamises," sõnas käesoleval hooajal neljas Inglismaa kõrgliigamängus väljakul käinud prantslane. "See on halvim asi, mis saab juhtuda. Uskusin alati oma advokaatidesse. Ütlesime, et tõde tuleb päevavalgele ja mul on hea meel, et WADA vabandas. Nüüd jätan kõik selja taha ja vaatan tuleviku poole."