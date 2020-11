Tanel Leok sai karjääri eelviimasel MM-etapil 19. koha

MXGP klassi kvalifikatsioonis 21. koha saanud Leoki avasõidu start ebaõnnestus ning esimeselt ringilt tuli ta tagasi viimasel kohal. Sõidu jooksul suutis ta oma kohta nii palju parandada, et lõpetas 19. kohal ja teenis kaks MM-punkti.

Stardivõidu võttis kvalifikatsioonis samuti parimat aega näidanud Jeremy Seewer (Šveits, Yamaha). Sõidu alguses oli liidri selja taga Antonio Cairoli (Itaalia, KTM), kuid ta kukkus ja langes esiviisikust välja. Seejärel tõusis teiseks Tim Gajser (Sloveenia, Honda), kes püüdis ka liidri kinni, kuid kuna tal oli probleeme tsikli siduriga, loobus ta esikoha nimel riskimast ja lõpetas sõidu Seeweri järel teisena. Sellest sloveenlasele piisas, et kindlustada karjääri kolmas MXGP klassi MM-tiitel. Kolmandana tuli finišisse Alessandro Lupino (Itaalia, Yamaha).

Teise sõidu alguses võitles Leok suuremas grupis punktikoha piiril. Sõidu jooksul tegi eestlane mitmed möödasõidud ning ta tõusis lõpuks 16. kohale. Sõitu juhtis algusest lõpuni Gajser, teisena lõpetas sõidu Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki) ja kolmandana Jeremy Seewer.

Etapi kokkuvõttes sai Leok seitsme punktiga 19. koha. Etapivõidu teenis 47 punktiga Gajser, teine oli 45 punktiga Seewer ja kolmas 38 punktiga Febvre. Enne viimast etappi on Leok 88 punktiga 22. kohal. Tiitli kindlustanud Gajseril on koos 673 punkti, teisel kohal on 584 punktiga Cairoli ja kolmandal kohal 580 punktiga Seewer.

MX2 klassis oli kolmapäevasel etapil võimalik tiitel kindlustada Tom Vialle'il (Prantsusmaa, KTM). Hommik ei alanud aga noore prantslase jaoks kõige paremini. Kvalifikatsioonis sõitis ta välja küll väga hea ringiaja, millega oli kolmas, kuid sai siis rajal seisma jäämise eest karistada ja ta pidi stardikohta valima viimasena.

See ei olnud terve aasta jooksul enamus stardivõite võtnud Vialle'i jaoks mingi probleem, sest ta võitis taas stardi ja asus avasõitu juhtima. Kohe sõitis ta teistel ka eest ära ning sai finišisse esimesena tulla uhkes üksinduses. Esikohast piisas, et sarja üldarvestuses kindlustada esikoht. Teisena lõpetas sõidu Jed Beaton (Austraalia, Husqvarna) ja kolmandana Maxime Renaux (Prantsusmaa, Yamaha). Johannes Nermann (Husqvarna) suutis stardi järel punktikoha piirile tõusta, kuid esimeste ringidega kaotas ta palju kohti ja langes rivi lõppu. Sõidu jooksul suutis Nermann siiski mõned möödasõidud teha ja finisis oli eestlane mees 24.

Teises sõidus tegi Nermann korraliku stardi ja suutis taas 20 parema sekka pääseda, kuid punktide eest võitlemiseks kiirust nappis. Mõne ringiga langes Nermann punktikohalt välja ning ta lõpetas sõidu 22. kohal. Sõitu juhtis algusest lõpuni Jago Geerts (Belgia, Yamaha), teise koha sai Ben Watson (Suurbritannia, Yamaha) ja kolmanda koha Thibault Benistant (Prantsusmaa, Yamaha). Värske maailmameister Tom Vialle ei suutnud avasõiduga sarnast starti teha ning ta jäi avaringil esikümne piirimaile. Kokkupõrkes teise sõitjaga vigastas ta oma tsiklit ning prantslasel tuli boksis käia, kus ta kaotas palju aega. Vialle tuli siiski rajale tagasi, et nautida karjääri parimat päeva ja lõpetas sõidu 23. kohal.

Teise järjestikuse etapivõidu teenis 41 punktiga Jago Geerts, teise koha sai 40 punktiga Ben Watson ja kolmanda koha 40 punktiga Jed Beaton. Johannes Nermann oli 27. Enne viimast etappi on tiitlivõidu kindlustanud Tom Vialle'il koos 718 punkti, teisel kohal on 661 punktiga Geerts ja kolmandal kohal 5541 punktiga Renaux. Johannes Nermann on 16 punktiga 37. kohal.