Amsterdami Ajax lõi ajaloolises kõrgliigamängus koguni 13 väravat

19-aastane Lassina Traore lõi Ajaxi kasuks viis väravat ning jagas kaaslastele kolm resultatiivset söötu, kaks väravat jäid Klaas Jan Huntelaari ning Jurgen Ekkelenkampi nimele ja ühel korral olid täpsed Dušan Tadic, Antony, Daley Blind ja Lisandro Martinez.

Ajax juhtis 53. minutil veel 4:0, järgmise 25 minutiga löödi aga kaheksa väravat. Eredivise ajaloo senine suurim võit kuulus samuti Ajaxile, kui 1972. aastal oldi Vitessest üle 12:1.

Pealinna võistkond on liigatabelis kuue vooruga kogunud 15 punkti, mis asetab nad ka esikohale. Teine on ühe mängu vähem pidanud PSV, kellel on 13 silma.