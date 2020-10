Janari Jõesaar vigastas koduklubi treeningul põlve

Klubi kodulehel oleva info kohaselt sai eestlane treeningul tugeva löögi põlve pihta ning reede hommikul tehtud uuringutel selgus, et tegemist on tõsise põrutusega. Õnneks on ühtlasi kirjas, et see trauma jätab meie mehe väljaku kõrvale eeldatavalt vaid paariks päevaks. Täpne naasmiskuupäev pannakse paika vastavalt jala paranemisele, kirjutab Korvpall24.ee.

26-aastane ja 198 cm pikkune Jõesaar siirdus sel suvel teistkordselt Hispaania kõrgliigasse, kui allkirjastas Manresaga kaheaastase lepingu. Hispaania liigas on ta platsile pääsenud kuuest kohtumisest vaid kahes ning keskmiselt neis matšides 13 minutiga kogunud 3,5 punkti ja 3 lauapalli.

