Tartu väravavaht siirdus Itaalia kõrgliigaklubi akadeemiasse

Esiliiga B klubi Tartu JK Welco teatas sotsiaalmeedias, et nende esindusmeeskonna 16-aastane väravavaht Kaur Kivila siirdub Itaalia kõrgliigas mängiva Hellas Verona U-19 võistkonda.

Hellas Verona esindusmeeskond mängib Itaalia kõrgliigas ja hetkel hoitakse seal nelja vooru järel seitsmendat kohta. Klubi U-19 noortevõistkond alustas septembri teises pooles liigamängudega Primavera 2 tasandil ja kahe vooru järel hoitakse liigas neljandat kohta, kirjutab Soccernet.ee.

Kivila käis Itaalias testimas eelmise kuu lõpus. "Kuna huvi on tuntud üle aasta, siis on mul olnud aega, et peas asjad läbi mõelda," kommenteeris Kivila oma valmisolekut välismaale siirdumise kohta.

Eesti U-16 ja U-17 noortekoondiste eest mänginud ning hetkel U-18 koondise hingekirja kuuluv Kivila lisas, et klubiga ei lepitud otseselt kokku, mitmendaks väravavahiks ta U-19 võistkonna juurde võetakse. Küll aga antakse noorele puurilukule kuni aasta lõpuni aega, et uue keskkonnaga kohaneda ja harjuda ning seejärel juba mänguaja pärast konkureerima hakata.

