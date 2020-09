Eesti U-18 jalgpallikoondise oktoobrikuine laager toimub Käärikul

Noortekoondise peatreener Norbert Hurt kutsust treeninglaagrisse 24 mängijat, kuid kõikide osalemine pole veel selgunud. Sealhulgas on kutsutavate seas äsja Tottenham Hotspuriga liitunud Maksim Paskotši, suvel AS Romaga liitunud Martin Vetkal ning Saksamaal Freiburgis palliv Aleksandr Šapovalov. Samuti on valikus Nõmme Unitedi keskkaitsja Erko Jonne Tõugjas, kes viibib samuti testimisel Tottenhamis ning Tartu JK Welco puurilukk Kaur Kivila, kes viibib testimisel Hellas Verona klubis.

Mängijad kogunevad 6. oktoobri hommikul A. Le Coq Arenal, kui alustatakse teed Kääriku suunas. Laager lõpeb 9. oktoobril.

Eesti U-18 koondis:

Väravavahid

Georg Mattias Lagus (03.03.2003) – FC Nõmme United

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tartu JK Welco

Miikael Johann Raassalu (21.03.2003) – Viimsi JK

Kaitsjad

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – FC Nõmme United

Sander Alex Liit (11.04.2003) – FC Nõmme United

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG)

Daniil Sõtsugov (15.01.2003) – JK Tallinna Kalev

Kirill Aleksandr Antonov (11.04.2003) – Nõmme Kalju FC

Karl Läänelaid (07.07.2003) – Tartu JK Tammeka

Rasmus Kallas (18.11.2003) – Paide Linnameeskond

Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA)

Poolkaitsjad ja ründajad

Karl Gustav Kokka (18.02.2003) – FC Nõmme United

Nikita Vassiljev (07.10.2003) – FC Nõmme United

Henri Leoke (30.12.2003) – FC Nõmme United

Andrei Smirnov (28.06.2003) – Tallinna JK Legion

Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora

Tristan Toomas Teeväli (19.05.2003) – Tallinna FC Flora

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Tallinna FC Flora

Nikita Ivanov (16.08.2003) – Tallinna JK Legion

Taaniel Usta (17.02.2003) – KTP (FIN)

Andreas Kiivit (05.07.2003) – Tallinna FC Flora (laenul FC Elvast)

Aleksandr Šapovalov (28.03.2003) – SC Freiburg (GER)

Marten Henrik Kelement (24.10.2003) – Keila JK

Sten Jakob Viidas (24.02.2003) – JK Tabasalu

Peatreener: Norbert Hurt

Abitreenerid: Andres Oper, Mikhail Artyukhov

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Kehalise ettevalmistuse treener: Raiko Kokmann

Füsioterapeut: Margus Parts

Mänedžer: Even Laanemaa