Eesti jalgpallurid välismaal: KuPs jätkab võimsalt nii kodus kui Euroopas

Neljapäeval alistas Kuopio Palloseura (KuPS) Suduva tulemusega 2:0, kui Leedu klubi vastu toimunud kohtumises sai resultatiivse söödu kirja Artur Pikk. KuPS läks 31. minutil mängu juhtima Lucas Rangeli väravast ning 72. minutil lõi Pika nurgalöögist peaga värava Läti mees Igors Tarasovs. Nii Pikk kui ka Ats Purje tegid kaasa kogu kohtumise. Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri otsustavas ringis on neljapäeval KuPSi vastaseks võõrsil CFR Cluj (Rumeenia).

Purje pühapäeval Soome kõrgliigas meeskonna koosseisu ei kuulunud, kuid Pikk sai taas kirja 90 minutit, kui võõrsil alistati Mariehamn 2:0. Kodustel meistrivõistlustel seitsmenda võidu järjest hankinud KuPS on nüüd tabeliliider ja edestab ühe mängu enam pidanud HJK-d kahe punktiga. Turu Inter, kes on KuPSist samuti ühe mängu enam pidanud, jääb liidrist maha üheksa punktiga.

Joonas Tamm mängis 90 minutit, kui Tšernigivi Desna alistas Ukraina kõrgliigas kodus 3:1 Lvivi Ruhi. Täismängu sai kirja ka Mihkel Ainsalu, tema koduklubi FK Lviv vandus kodus 0:5 alla Luganski Zorjale. Desna on nelja mängu järel tabelis neljas, Lvivil pole õnnestunud kolme mänguga punktiarvet avada.

Kasahstani kõrgliigas lõi kaks väravat Artjom Dmitrijev, kui Okžetpes viigistas 3:3 Almatõ Kairatiga, kes on tabeliliider. Dmitrijevi väravad sündisid pärast 1:2 kaotusseisu jäämist, kuid tema tabamustele vastas 72. minutil Vagner Love, kes tõi tabloole 3:3 lõppseisu. Dmiitrijev vahetati välja kohtumise 80. minutil. Okžetpes on 11 mänguga teeninud kuus punkti, millega asetsetakse tabelis kümnendal kohal. Viimati Sergei Zenjovita mänginud ja 2:3 kaotuse kirja saanud Karagandõ Šahtjor on 12 punktiga seitsmes

Itaalia kõrgliigas sai täismängu kirja Cagliari keskkaitsja Ragnar Klavan, kui tema koduklubi kaotas kodus 0:2 Laziole. Cagliaril on kahest mängust kirjas üks punkt. Aste madalamal jäi mänguajata Georgi Tunjov, kui SPAL-i esindusmeeskond alustas hooaega võõrsil väravateta viigiga Monza vastu. SPAL-i noortemeeskonnas tegi debüüdi 19-aastane Kristofer Piht, tema meeskond alistas Milano Interi tulemusega 2:1. Piht vahetati välja kohtumise 83. minutil, mil SPAL juhtis kohtumist 2:0.

Väravavaht Karl Jakob Hein ja Londoni Arsenali U-23 meeskond tunnistasid liigamängus Tottenham Hotspuri eakaaslaste 1:0 paremust. Heina jaoks oli tegu esimese liigamänguga sel hooajal ning tema meeskond on kolmest matšist nüüd noppinud ühe punkti.

Küprose kõrgliigas sai kahe kaotuse ja kahe viigi kõrvale esimese võidu kirja Karmiotissa, kui Enosis mängiti üle tulemusega 2:1. Viienda minuti penaltist kaotusseisu jäänud Karmiotissa viigistas mänguseisu 79. minutil ja lõi võiduvärava 88. minutil. Karmiotissa kaitsja Nikita Baranov sai kirja 90 minutit. Tema meeskond on tabelis 14 võistkonna konkurentsis üheksas.

Ookeanitaguses MLS-is teenis mänguaega Erik Sorga, kes sekkus D.C. Unitedi kohtumises New England Revolutioni vastu 0:0 seisul mängu 68. minutil. Lõpuks kaotas tema koduklubi kohtumise 0:2, kui väravad löödi 86. ja 90. minutil.

Sloveenia kõrgliigas sai Mattias Käit mänguaega, kui ta vahetati väljakule 74. minutil 2:3 kaotusmängus Ljubljana Olimpija vastu. Esimese pooltunniga 1:3 kaotusseisu jäänud Domžale lõi küll 72. minutil ühe värava tagasi, kuid sel korral enamat ei suudetud. Domžale on viiest mängust neljandana kogunud seitse punkti, Olimpija on nüüd neljast mängust kirja saanud viis punkti.

Taani esiliigas mängis Vendsyssel kodus 1:0 üle Kolding IF meeskonna. Henri Järvelaid pääses väljakule vahetusest kohtumise 85. minutil. Mängu võiduvärav sündis 59. minutil. Soome esiliigas tõusis liidriks Argo Arbeiteri juhendatav KTP, kes alistas viimati 3:2 EIFi. Võidu sai kirja ka Jaro, kes alistas samuti reedel 2:0 Oulu, mis tähendab, et KTP, Jaro ja Oulu on teeninud võrdselt 34 punkti. KTP võistkonnal on võrreldes konkurentidega üks mäng varuks.

Möödunud nädal oli aktiivne 2003. aastal sündinud Eesti mängijate seas. Kui keskkaitsja Maksim Paskotši lõi käed Tottenham Hotspuriga (Inglismaa), siis Oliver Jürgens sõlmis profilepingu Milano Interiga (Itaalia). Lisaks viibis FC Nõmme Unitedi kaitsja Erko Jonne Tõugjas samuti Tottenham Hotspuri juures testimisel ning Tartu JK Welco väravavaht Kaur Kivila käis oma oskuseid näitamas Itaalias Hellas Verona võistkonnale.

16-aastane Martin Vetkal lõi värava AS Roma U-18 meeskonna ridades, kui treeningmängus alistati Atletico Lodigiani 6:0.

Esmaspäeva õhtul on võistlustules Karol Metsa koduklubi Stockholmi AIK, kes võõrustab Mjällbyt. 16 meeskonna seas 12. kohal asuvat AIK-d lahutab viis punkti 11. kohal asetsevast Varbergist, kes on AIK-st ühe mängu enam pidanud. Mjällby, kes on AIK-st samuti pidanud ühe mängu enam, on 28 punktiga üheksas.