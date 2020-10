Kalev/TLÜ alistas Raley-Rossi suure mängu toel Rakvere Tarva

Külalismeeskond alustas kohtumist võimsalt, kui viskas avaveerandil 35 punkti Kalev/TLÜ 20 vastu. 15-punktiline vahe püsis otsustava neljandiku alguseni, selle võitis Kalev/TLÜ aga 31:15 ja teenis tabelisse minimaalse vahega võidu.

Üleplatsimeheks kerkis Brandis Raley-Ross, kes kogus 30 punkti, kümme lauapalli ja seitse korvisöötu. Ameeriklane tabas viis sekundit enne lõpusireeni ka Kalev/TLÜ võiduviske. Karl-Johan Lips lisas 18 silma, võttis kuus lauapalli ja andis kolm korvisöötu ning Mario Paiste kogus 14 punkti ja sai kätte kaheksa lauapalli.

Kristaps Gluditis oli Rakvere parim 23 punkti ja seitsme lauapalliga, Egert Haller tõi 14 ning Riley Callahan Hayes 13 silma.

"Tundub, et me ikka puhtalt tahtmise pealt võtsime võidu. Meil on hooaja algus tõusude ja mõõnadega läinud, ei leia esimestest minutitest agressiivsust üles. Täna [laupäeval] tahtsime rohkem, usume endasse," rääkis Kalev/TLÜ tagamängija Mario Paiste pärast matši lõppu.

Kalev/TLÜ sai turniiritabelisse ühe kaotuse kõrvale esimese võidu, Rakvere on kaotanud mõlemad seni toimunud kohtumised.