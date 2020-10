Naiste korvpalli karikasari annab Balti liiga naiskondadele lisakoormust

Mitmetest Eesti koondislastest koosnev Tallinna Ülikooli naiskond võitis hooaja esimese trofeena septembri keskel Tallinna karika korvpalliturniiri. Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ei saa tiim sarnaselt Tartu Ülikooli ja Noorteliiga naiskonnale mängida hetkel Balti liigat, mis on alanud Läti klubide omavaheliste matšidega. Vormi püütakse nii hoida ja mängujanu kustutada koduste karikavõistlustega, kus kaheksa naiskonda peavad esmalt üheringilise põhiturniiri ja Tallinna Ülikoolil on tabelis 124:56 ülekaaluga võit Rapla üle.

"Me oleme ootel, et millal me saame Läti ja Leetu sõita. Need karikamängud aitavad väga hästi just neid aknaid täita ja oma treeninguid vähegi põnevamaks ja motiveeritumaks teha," rääkis TLÜ naiskonna peatreener Janne Schasmin ERR-ile.

Kas isegi 50 või enama punktiga võites? "Absoluutselt, see ei ole oluline. Meil on oluline saada mängida. Meil on väga hästi meeles just möödunud kriis ja me tahame jagada oma mängurõõmu ja hoiame üksteist. Peaasi, et saame mängida olenemata sellest tulemusest."

Laupäeval mängib TLÜ võõrsil karikamängu Elva naiskonnaga, kelle eest jooksevad platsile mitmed varasemad koondise mängijad.

Naiste karikavõistlustel mängivad kaheksa naiskonda üheringilise põhituniiri. Seejärel peetakse kahemängulised poolfinaalid ning finaal, mis toimub 20. detsembril.

Karikavõistluste põhiturniiri tabel esimese ringi järel:

1. Tallinna Ülikool 2

2. G45 Noorteliiga 2

3. BC Elva/CHK 2

4. Tartu Ülikool/Kalev 2

5. Audentese Spordiklubi 1

6. Korvpallinaiskond OSK 1

7. Keila Korvpallikool 1

8. Rapla Korvpallikool 1