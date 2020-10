Tallinna Mõõga MK-etappi tänavu ei toimu

"18. septembril Rahvusvaheline Vehklemisföderatsioon FIE otsustas, et see aasta ühtegi MK-etappi ei toimu. Hinnates siis ülemaailmset olukorda kaalusime pikalt, et võistlus teha rahvusvahelise turniirina," kommenteeris Tallinna Mõõga peakorraldaja Jüri Salm ERR-ile.

"Paraku said takistuseks mitmed liikumispiirangud: just need, mis kaasnevad, kui välisvõistlejad jõuavad koju. Paljudes riikides pidid jääma karantiini."

Järgmise aasta naiste epee MK-etapid on jaanuaris Kuubal Havannas (16.-17. jaanuar), veebruaris Hispaanias Barcelonas (12.-14. veebruar) ja märtsis Hiinas Chengdus (19.- 21. märts). Kui pandeemia tõttu mõni riik peaks etapi läbiviimisest loobuma, siis on Tallinna Mõõga tiim valmis korralduse oma õlgadele võtma.

"Oleme FIE-le teada andnud, et oleme valmis võtma aasta alguses toimuvad MK-etapid, juhul kui keegi loobub. Kõige magusam meie jaoks oleks muidugi see märtsi lõpus toimuv etapp, mis praegu on planeeritud Hiinasse, aga juhul kui Hiina loobub, siis oleme kandidaatide seas," lisas Salm. "See on kõige olulisem etapp ja peale seda pannakse olümpiareiting lukku."

Eesti epeenaiskond olümpiapääset veel lunastanud ei ole.