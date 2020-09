Tallinna Mõõga saatus selgub nädala lõpuks

"Praegu on asi lahtine," kinnitas intervjuus ERR-ile Tallinna Mõõga peakorraldaja Jüri Salm. "Plaan on võistlus ikkagi MK-etapina läbi viia. Ootame praegu valitsuse otsust, lootuses, et kolmandatele riikidele tehakse karantiini erand."

"Kui see on käes, siis ootame ka rahvusvahelise alaliidu otsust. Neil on 18. septembril koosolek, nad vaatavad üleüldist olukorda maailmas ning vastavalt sellele teevad otsuse," sõnas Salm.

"Tallinna Mõõga kuupäevad on 20.-22. november ja kui me ei saa seda MK-etapina läbi viia, et siis plaan B-ks on, et teeme ta rahvusvahelise turniirina."