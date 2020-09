Purjetamise Eesti meistrivõistluste sari lõppeb Roomassaares

Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele.

Optimist-klassis juhib sarja viimase etapi eel Andrias Sepp. Zoom8-klassis on liidriks Elisabeth Ristmets ning Laser 4.7-klassis Karolin Härm.

Võistluse avavad reedel kell 13.00 Roomassaare sadamas pidulikult Saaremaa Merispordi Seltsi kommodoor Priit Kuusk, Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein ja Saaremaa valla esindaja.

Esimese võistlussõidu hoiatussignaal antakse reedel kell 15. Laupäeval ja pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Optimist-klass võistleb regatil kahes grupis: Eesti meistrivõistluste grupp ja juunioride grupp. Eesti meistrivõistluste gruppi pääsevad lisaks viis purjetajat eelmise regati järgsete 2020. aasta Eesti meistrivõistluste sarja juunioride grupi tulemuste alusel. Ülejäänud Optimisti võistlejad purjetavad juunioride grupis.