Finn klassi purjetaja Taavi Taveter on sel aastal võitnud juunioride tiitlivõistlustel kaks medalit. Kuigi Tokyo olümpiale pääsemine on hetkel veel pigem teoreetilist laadi, ei ole Taveter üritamist veel lõpetanud.

Taavi Valter Taveteri jaoks on lõppema hakkav võistlusaasta karjääri edukaim. Augusti lõpul tuli juunioride maailmameistrivõistlustelt Prantsusmaalt hõbe ja septembri alguses Poolast juunioride Euroopa meistrivõistlustelt pronks. Edasimineku põhjuseid on mitmeid, üks neist aga konkurendiga koos treenimine.

"Üks põhjus oli võib-olla see, et sain sel aastal treenida koos Poola treeningpartneriga. Ta abiellus Eesti naisega ja kolis siia elama, saime siin Tallinnas tublisti trenni teha," rääkis Taveter intervjuus ERR-ile.

Praegu on Taveter Švitsis treeninglaagris, kus saab treenida ka tavalisest erineval paadil, seejärel kaitsevägi ja siis sõit soojale maale treenima. Loodetavasti aasta pärast toimuv olümpia on eesmärk, aga esialgu veel päris kauge.

"Kui olümpiavalik oleks näiteks olnud see viimane regatt, oleksin pidanud pronksi võtma täiskasvanute seas, et teenida OM-pilet. Mina olin 27. Eks see oleneb, kuidas kellegi sõit läheb, üks juba olümpiakoha teeninud mees oli minust ainult kaks kohta eespool," tõdes Taveter.

Ülikoolis ehitust õppiv Taveter leiab, et järgmise sammu astumiseks on vaja suurendada just vee peal treeningute päevi ja et just tehnikas on maailma tipp temast kõige kaugemal.

"On vaja talvel teha veetrenne. Seni olen talvel käinud rohkem ülikoolis ja teinud füüsilist treeningut, seal on veel arengupotentsiaali. Tipp-purjetajad on aastas kuskil 260+ päeva laagris, väga palju aega muuks ei jää. Varem või hiljem lõpetan ülikooli ära ja siis saab rohkem purjetamisele keskenduda."