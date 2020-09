Dallas Stars pääses 20-aastase vaheaja järel Stanley karikasarja finaali

Vegas asus avaperioodil Chandler Stephensoni väravast mängu juhtima ja viimase kolmandiku alguses viis Reilly Smith Golden Knightsi 2:0 ette. Perioodi teisel poolel aga kulus Starsil veidi üle kuue minuti, et seis viigistada, kui esmalt oli täpne Jamie Benn ja viigivärava viskas Joel Kiviranta. Väärtusliku võidu tõi Starsile Deniss Gurjanov, kui lisaaega oli mängitud 3.36.

Starsile on see viies Stanley karikafinaal, seni on nad karika võitnud ühe korra – 1999. aasta finaalseerias alistati mängudega 4:2 Buffalo Sabres.

Seekordse vastase selgitavad idakonverentsi finaalis New York Islanders ja Tampa Bay Lightning, praegu juhib Lightning seeriat 3:1.