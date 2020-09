Venelasest väravavahi suur mäng aitas Dallase NHL-i finaalis juhtima

Stars domineeris mängu esimest 40 minutit ja läks Joel Hanley, Jamie Oleksiaki ning Joel Kiviranta väravate järel kohtumist 3:1 juhtima. Viimasel kolmandikul näitas Tampa Bay aga võimsat mängu ja oli pealevisetes Dallasest üle 22:2.

Otsustavaks sai Starsi väravasuul seisnud 34-aastase Anton Hubodini suur päev. Venelane tõrjus viimasel perioodil kõik 22 Tampa Bay pealeviset, kogu mängu jooksul peatas ta 35 Lightningu viset ja juhtis oma meeskonna 4:1 võiduni, sest minut enne lõpusireeni vormistas lõppskoori Jason Dickinson.

Alates läänekonverentsi finaalseeria algusest Vegas Golden Knightsi vastu on Hudobin otsustaval kolmandikul tõrjunud 96,1 protsenti vastasmeeskonna pealevisetest. "On nii, nagu on," tõdes venelane matši järel ajakirjanikele. "Üritan keskenduda järgmisele pealeviskele ja lihtsalt oma tööd teha."

Stanley karikavõistluste finaalseeria teine mäng toimub esmaspäeval.