Indermitte Premium liigast: esimesed mängud pole võib-olla kõige ilusamad

"Ma arvan, et oleme valmis. Kõik väga ootavad, et saaks lõpuks jälle jalgpalliga pihta hakata. See soov on olnud nii mängijatel kui treeneritel," rääkis Indermitte ETV spordisaates. "Eks see paus, mis siin on olnud, on olnud üsna pikk. Mängijad on pidanud palju individuaalselt töötama. Nüüd, kui oleme saanud võistkonnaga treenida, läheb iga päevaga paremaks."

Kas ja kui palju võib rabedus mängupilti mõjutada? "Tuleb mõista, et praktiliselt kaks kuud mitte mingit mängu ei olnud. Nägime ka Bundesliga pealt, kuidas see esimene mäng oli üsna rabe. See mängu iseloom on selline, kus pead erinevaid situatsioone lahendama, tunnetama seda. Kindlasti need esimesed mängud pole võib-olla kõige ilusamad. Kui üks hetk saame rütmi käima, siis läheb iga mänguga paremaks."

Kuidas paus mängijatele mõjus? "Mängijad on erinevad. Jalgpall on meeskonnamäng – kõik mis toimub väljakul, riietusruumis, selline omavaheline nali ja lõõpimine, kindlasti mängijad tundsid sellest puudust ja pidid palju treenima just individuaalselt. Kindlasti see on väga erinev sellest, millega harjutud on."

Premium liiga mängudel kehtivad edaspidi ranged reeglid, et vältida viiruse levikut. Milline on sellise korra mõju mängijatele? "Eks see veidike kummaline ja veidi uus on, ei saa salata. Tuleb aga aru saada, millises situatsioonis me oleme, neid asju jälgida. Jalgpalliliit on teinud väga palju tööd, et saaksime üldse alustada. Arvan, et saame hakkama."

Indermitte tunnistab, et paus võib alguses abiks tulla ka nõrgematele meeskondadele. "Jalgpallis on tõde, et kaitsta on alati kergem, eriti kui võib-olla tugevamad ei saa oma mängumootoreid nii hästi käima, siis on nõrgematel väikene šanss, aga kindlasti tuleb vaadata ka füüsilist poolt ja kui hästi suudavad tugevamad oma mängu peale suruda."