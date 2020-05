Zahovaiko võistlustulle naasmisest: nälg on tohutult suur!

"Uus olukord meie jaoks. Peame kohanema nii nagu teisedki meeskonnad," kommenteeris Zahovaiko pika pausi mõju meeskonnale. "Küll aga saan öelda, et eelmine reede saime üle pika aja taas mängida, sõpruskohtumise Legioniga. Pean tunnistama, et oleme loomulikult rabedad, aga me ei näe siin väga suurt probleemi. Oluline on, et saame uuesti jalgpalli mängida ja küll see mäng ise laabub."

"Rütm on kadunud – see on selge. Väljaku tajumine on kadunud, koostöö on kadunud, puuted on kadunud – kõik on kadunud. Aga me taastame selle kiiresti – olen täiesti veendunud."

Milline on mängijate füüsiline vorm, kuidas on end vormis hoitud? "Mina saan enda mängijate kohta öelda vaid kiidusõnu. Olen nende üle väga uhke, sest mängijate füüsiline seisund on tegelikult veelgi parem kui hooajale vastu minnes. Tegime testid ära ja oli suur üllatus, et mängijad on väga heas vormis. Nüüd on see vorm vaja üle kanda mängule – see on ikkagi väga erinev. On vaja vastasega maadelda ja see kulutab hoopis teistsugust energiat."

Mida oodata mängust Viljandiga? "Esiteks oleme väga õnnelikud, et saame juba teisipäeval liigaga alustada – nälg on tohutult suur! Soov jalgpalli mängida on väga suur. Tahame võiduga alustada. Ilmselgelt on see meie primaarne plaan. Loomulikult kui me sealt positiivset tulemust ei saa, oleks see meie jaoks pettumus. Oluline on alustada – see on hetkel kõige tähtsam."

Premium liiga muutunud formaadi kiidab Paide juhendaja heaks. "Arvestades hetkeseisu on see ilmselt parim lahendus, saame ikkagi kolm ringi ära mängida. Mis sealt edasi hakkab juhtuma, seda ei oska keegi ennustada. See kuidas maailm seisma jäi, tuli ootamatult ja see võib uuesti juhtuda. Tuleb nautida seda, mis hetkel olemas on."