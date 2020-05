Premium liiga naaseb teisipäeva õhtul

Enne koroonakriisi tõttu tingitud pausi peeti Premium liigas 6.–8. märtsini üks voor, mille tulemused jäävad jõusse. Nüüd jätkatakse teise vooru mängudega, kui homme kell 19.00 pannakse pall mängu TJK Legion – FCI Levadia ning FC Kuressaare – Nõmme Kalju FC vahelistes lahingutes. Mõlemat mängu saab otsepildis näha jalgpall.ee lehel. Kell 19.30 algab Paide Linnameeskond – Viljandi JK Tuleviku omavaheline mõõduvõtt. Otsepilti kohtumisest näitab Soccernet.ee.

Kolmapäeval peetakse Premium liigas kaks kohtumist, kui kell 19.00 lähevad jalgpall.ee näidatavas mängus vastamisi JK Tallinna Kalev – JK Narva Trans. Vooru lõpetab ETV2 telemäng, kui kell 19.30 kohtub valitsev meister FC Flora A. Le Coq Arenal Tartu JK Tammekaga.

Märtsi alguses peetud esimesest voorust on võidud mäletatavasti kirjas Paide Linnameeskonnal (8:1 vs. Tallinna Kalev), FC Floral (3:1 vs. TJK Legion), Tartu Tammekal (2:1 vs. Viljandi Tulevik), Nõmme Kaljul (1:0 vs. Narva Trans) ning FCI Levadial (1:0 vs. FC Kuressaare).

Kõik mängud nähtavad otsepildis

Kui tavapäraselt koosneb Premium liiga hooaeg 36 voorust, siis tänavune hooaeg on veidi lühem. Kõik Premium liiga klubid kiitsid heaks uue süsteemi, mille põhjal peetakse esmalt kolm ringi (kokku 27 mängu), misjärel mängivad 1.–6. kohal ning 7.–10. kohal asuvad meeskonnad veel ühe ringi. Lisaringi võetakse varem teenitud punktid kaasa. See tähendab, et esikuuik peab hooaja jooksul 32 ja teised 30 mängu.

Uues kalendris jäi mängugraafiku tihedus samaks, kalender arvestab ka UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga eeldatavate uute mängupäevadega. Viimane voor nihkus tagumise neliku jaoks novembri lõppu ja esikuuiku jaoks detsembrisse. 9. voor peetakse 26. ja 27. juunil, 18. vooruni jõutakse 22. augustil ning 27 vooru on mängitud 8. novembriks, misjärel toimub lisaring. Mängudest näeb otsepilti ETV2, ETV+, ERR-i spordiportaali, Soccernet.ee ja jalgpall.ee vahendusel.

Uues olukorras on veel mitmeid muudatusi. Näiteks on hooajasisene üleminekuperiood 22. juulist kuni 21. augustini ning publikuta toimuvatele Premium liiga mängudele kehtivad erinõuded, mille aluspõhimõte on, et staadionile pääseb vaid minimaalne hulk mängu korraldamiseks vajalikke inimesi, kes läbivad eelnevalt akrediteerimise. Valitsuse otsusega toimuvad pealtvaatajateta mängud kuni juuni lõpuni. Alates 1. juulist lubatakse mängudele kuni 1000 pealtvaatajat.

Premium liiga II voor

Teisipäev, 19. mai

kell 19.00 Tallinna JK Legion - Tallinna FCI Levadia, Kadrioru staadion - OTSE: jalgpall.ee

kell 19.00 FC Kuressaare - Nõmme Kalju FC, Kuressaare linnastaadion - OTSE: jalgpall.ee

kell 19.30 Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik, Paide linnastaadion - OTSE: Soccernet.ee

Kolmapäev, 20. mai

kell 19.00 JK Tallinna Kalev - JK Narva Trans, Kadrioru staadion - OTSE: jalgpall.ee

kell 19.30 Tallinna FC Flora - Tartu JK Tammeka, A. Le Coq Arena - OTSE: ETV2