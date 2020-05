Premium liiga mängud saavad olema rangelt reglementeeritud

Eesti jalgpallihooaeg jätkub eeloleval teisipäeval, 19. mail. Tulenevalt vahepealsest kahe kuu pikkusest pausist on hooaja lõpp tavapärasest kuu aega hiljem, 12. detsembril.

Et alates esmaspäevast tohib Eestis jälle korraldada vabas õhus spordivõistlusi, esialgu küll pealtvaatajateta, saab järgmisel teisipäeval koduse jalgpalliliiga teise vooruga meistrivõistlusi jätkata.

Plaani kohaselt mängivad kümme klubi omavahel kolm täisringi ning seejärel esimesed kuus omavahel ja selle hetke tagumine neli samuti omavahel veel ühe ringi. Kogu liikumine staadionil on rangelt reglementeeritud.

"Kõigil mängijatel ja kohtunikel mõõdetakse kehatemperatuuri, keegi ei tule mängule palavikus või muude haigusnähtudega. Nad kinnitavad seda eelnevalt," selgitas Premium liiga tegevjuht Veiko Soo ERR-ile.

"Kui võistkond, kes tuleb võõrsilt bussiga, siis enne bussi sisenemist mõõdetakse nende kehatemperatuuri. Et mängule ei sõidetaks haigena koos meeskonnaga. Võistkonnad saabuvad staadionile eri aegadel. Kõik on võimalikult hajutatud."

Uue mänguplaani koostamisel arvestati muuhulgas nii sõiduvahemaid, kui ka seda, et kodumängudega oleksid kõik võrdses seisus.

"Alguses oli teemaks, kas mängida lisaks kolmele ringile veel midagi, siis lisaring, kus liiga lüüakse kahte ossa - see tagas võrdsuse," kommenteeris jalgpalliliidu avalike- ja koostöösuhete juht Mihkel Uiboleht.

"Et just tipud omavahel ja need, kes mängivad omavahel väljalangemise nimel, saavad mängida kodus-võõrsil võrdselt."

Et liiga paus oli rohkem kui kahe kuu pikkune, on plaanitav liiga lõpukuupäev hetkel 12. detsember. Koroonaviiruse kulgu ei oska keegi veel täpselt ennustada. Kodune jalgpall läheb hetkel edasi vaid ühe stsenaariumiga.

"Võimalikke stsenaariume, mis võib saada ja mis hetkel, on nii palju," tõdes Uiboleht. "Me ei tahtnud kümneid stsenaariume lahti kirjutada ja andsime pädevuse jalgpalliliidu juhatusele, kes loomulikult konsulteerib klubidega, kui selline otsus peaks olema vajalik."

Kuna juuli alguseni pealtvaatajaid staadionile ei lasta, ka staadioni ümbrus on piikond, kuhu kogunemist ei eeldata. "Selleks on mängul turvatöötajad, kes tagavad avalikku korda," ütles Soo. "Koostöös klubidega informeerime kõiki, kuidas on võimalik mänge vaadata, kaasa elada."

"Samas palume kõigil mitte koguneda staadionite ümber, mis muidugi ei tähenda, et keegi võib koguneda ja tulla. Aga siis koostöös korraldajate ja turvatöötajatega paluda lahkuda. Kui toimib mingi turvarikkumine, siis ikkagi koostöös politseiga sealt edasi minna."