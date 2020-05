Premium liiga jätkub uue formaadiga

Enne koroonakriisi tõttu tingitud pausi peeti Premium liigas 6.-8. märtsini üks voor, mille tulemused jäävad jõusse.

Kui tavapäraselt koosneb Premium liiga hooaeg 36 voorust, siis seoses sunnitud pausiga otsustas jalgpalliliit hooaega lühendada. Kõik Premium liiga klubid kiitsid heaks uue süsteemi, mille põhjal peetakse esmalt kolm ringi (kokku 27 mängu), misjärel mängivad 1.-6. kohal ning 7.-10. kohal asuvad meeskonnad veel ühe ringi. Lisaringi võetakse varem teenitud punktid kaasa. See tähendab, et esikuuik peab hooaja jooksul 32 ja teised 30 mängu.

"Nii klubidega kui ka alaliidu sees peetud konsultatsioonide lühikokkuvõte on, et kõik soovivad sportlikult võimalikult tõsiseltvõetavat süsteemi, mis tähendab muuhulgas, et mängude arv ei vähene drastiliselt ning tabeli tipus ja lõpus on kodus ja võõrsil peetavad kohtumised tasakaalus. Tuleb arvestada, et esimest korda on meie liiga tänu solidaarsustoetustele täisprofessionaalne, mis loob täiesti uue olukorra ja veel tihedama konkurentsi," selgitas jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.

Uues kalendris jäid mängugraafiku tihedus ja kõik muud tavapärased loogikad samaks, kalender arvestab ka UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga eeldatavate uute mängupäevadega. Viimane voor nihkus tagumise neliku jaoks novembri lõppu ja esikuuiku jaoks detsembrisse. 9. voor peetakse 26. ja 27. juunil, 18. vooruni jõutakse 22. augustil ning 27 vooru on mängitud 8. novembriks, misjärel toimub lisaring. Kõigist mängudest näeb otsepilti ETV2, ETV+, Soccernet.ee ja jalgpall.ee vahendusel.

Uues olukorras on veel mitmeid muudatusi. Näiteks on hooajasisene üleminekuperiood 22. juulist kuni 21. augustini ning publikuta toimuvatele Premium liiga mängudele kehtivad erinõuded, mille aluspõhimõte on, et staadionile pääseb vaid minimaalne hulk mängu korraldamiseks vajalikke inimesi, kes läbivad eelnevalt akrediteerimise. Kui Premium liigat ei ole võimalik erakorraliste asjaolude tõttu lõpetada, on jalgpalliliidu juhatusel õigus otsustada Premium liiga lõppemise või lõpetamisega seotud tingimused.

Valitsuse otsusega toimuvad pealtvaatajateta mängud kuni juuni lõpuni. Alates 1. juulist lubatakse mängudele kuni 1000 pealtvaatajat.

Premium liiga kalender on leitav Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt.