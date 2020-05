Viie vahetuse idee jääb Premium liigas rakendamata

Eesti Jalgpalli Liit korraldas klubidega arutelu, mille tulemusel selgus, et valdavalt ei nähta sellisel kujul reeglimuudatuse järele vajadust. Kui reeglit oleks ka kasutatud, oleks see kehtinud kas esimese paari-kolme vooru ajal või siis ka hiljem, kui mängugraafik oleks selle järele vajaduse tekitanud, vahendab Soccernet.ee.

"Peamine põhjus on see, et meie mängugraafik ei erine tavapärasest Premium liiga graafikust. Mängude tihedus ja koormus on sarnane," sõnas alaliidu infojuht Mihkel Uiboleht. "Polnud ka ühtegi klubi, kes oleks selgelt olnud seda meelt, et muutust oleks kindlasti vaja. Oli õhus variant lubada seda mingitel perioodidel, kus koormus võiks eri põhjustel kuhjuda, aga ka see ei leidnud kõlapinda."

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.