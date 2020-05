Välismaa telekanalid tunnevad huvi Eesti jalgpalli meistriliiga vastu

Eesti Jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht avaldas, et konkreetsemalt on töös üks leping. "Lootust on, aga allkirja paberil ei ole," rääkis Uiboleht intervjuus ERR-ile. "Mida rutem kokkuleppele jõuame, seda parem oleks, sest jalgpallimängud, nagu ka muud spordi- ja teiste valdkondade üritused, on praegu defitsiit, mispärast on huvi nende vastu suur."

Välismaa telekanalite huvi Eesti jalgpalli meistriliiga vastu on esmakordne. Varasemalt on otsepilti ostetud vaid internetis mängude näitamiseks. Kokkuleppeni jõudmine sõltub pigem telekompaniist. "Meiepoolsed tingimused pole suureks takistuseks. Palju sõltub sellest, kuidas meie mängud sobituvad telekompanii kavasse ning millise kvaliteediga suudame pilti pakkuda. Eks nad jälgivad samuti globaalset olukorda," jätkas Uiboleht, kelle sõnul on Eesti hea toimetulek koroonaviirusega ja paindlikkus loonud soodsad võimalused kerkida riigil taas maailma jalgpallikaardile. "Kuna me oleme üks esimesi, kes koroonaviiruse pandeemia järel meistriliigaga alustab, siis loomulikult on huvi meie vastu olemas. Olen viimastel päevadel andnud palju intervjuid välismaa ajakirjanikele, et rääkida, mida me oleme teinud, et liigaga taas alustada. Meie protsessi põhjalikkus, riigi hea toimetulek kriisiga ja väikese riigi paindlikkus on neile muljet avaldanud. Loomulikult, kui ühel hetkel kõik meistrisarjad uuesti käivituvad, siis on konkurents pildile pääsemiseks taas suurem, aga praegu proovime olukorda ära kasutada."

Välismaa telekanalitele pääsemine aitaks ka Eesti mängijatel ja klubidel tuntust koguda. Kohaliku liiga jalgpalluritel võib tekkida kergemini võimalus pääseda maailma areenile välisklubide juurde. "Ma arvan, et me käime sakslastega [Bundesliga alustas kohtumistega 16. maist] praegu seda teed, mida mitte keegi ei ole varem käinud. Siin on suured riskid ja muidugi on maailma liigade pilgud meie peal. Me tunnetame väga suurt vastutust, et teha asju võimalikult hästi," jätkas Uiboleht.

Teleõiguste müümine ei tuleks kahjuks ka jalgpalliliidu eelarvele, kuigi suurtest summadest rääkida ei saa. "Reaalsus on see, et suurtele liigadele tähendavad teleülekanded suuri rahasid, väikestele liigadele on see vaid sümboolne tasu, mis aitab vähendada väga minimaalselt eelarve miinust, mis meil muidu on," kirjeldab Uiboleht. "Me investeerime teleülekannetesse oluliselt rohkem, kui õnnestub neist tagasi teenida."

Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul toodab ERR Premium liiga mängudel telepilti seitsme kaameraga. "Seda on küll vähem kui rahvusvahelistel koondisemängudel, kuid heal tasemel teleülekande kvaliteedi tagame igal juhul," kinnitas Saarna. "Ülekannet toodab sama tuumikmeeskond, kes vastutab ERR-is ka suurte rahvusvaheliste spordiülekannete eest. Eeloleval suvel, kus spordivõistluste ülekandeid on tavapärasest vähem, pakuvad Premium liiga otseülekanded suuremat huvi vaatajatele ning on hea võimalus meie režissööride, kaamerameeste ning kordusoperaatorite professionaalse taseme hoidmiseks. Oleme edasi arendanud meistriliiga teleülekannete ekraanigraafikat ning ootame hooaja jätkumist põnevuse ja huviga. Auditooriumi laienemisest ja kasvust on meil mõistagi ainult hea meel. ETV2 kannab eeloleval hooajal üle 31 kohtumist ning ETV+ eetrisse jõuab kuus mängu. Alates 20. maist saab Premium liiga otseülekandeid vaadata nii ERR-i spordiportaalis kui ERR-i uuest voogedastuskeskkonnas Jupiter."

Juba kolmapäeval saab ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kaasa elada Tallinna FC Flora ja Tartu JK Tammeka mängule.