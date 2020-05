Kristal sõidust Saaremaale: kartust kellelgi ei ole

"Üldine valmisolek on okei, sest kõik väga ootasid seda, et saaks meeskonnaga trenni tegema hakata ja mängima hakata," rääkis Kristal ERR-ile antud intervjuus. "Selles mõttes on mentaalselt kõik väga valmis, võib-olla isegi liigagi palju. Esimestes trennides oli näha, et seda tahtmist oli väga palju. Suures plaanis on kindlasti lihtsam, et nüüd kui saime kontaktseid trenne tegema hakata, siis mida varem mängud pihta hakkavad, seda parem.""

"See meeskonna koos tegutsemine, ruumi tajumine ja väljaku suurus – see tuleb kähku tagasi," kommenteeris Kristal hetkeseid kitsaskohti. "Sõprusmäng oli väga hea, et tunnetada just seda, kuidas on mängida reaalse vastasega ja olla mängu moodi olukorras."

Individuaalne füüsiline vorm on Kristali sõnul mängijatel hea, kuid mänguolukorraks tema sõnul üksi treenida ei saa. "Dressid mahuvad enam-vähem selga, kuid seda, mis jalgpalliväljakul tegelikult toimub, seda on väga raske metsas [üksi treenides] imiteerida. See on asi, mis peab tulema järgi."

Ehkki Saaremaast sai eriolukorra järel Eesti koroonakriisi epitsenter, sinna sõit Kalju peatreenerile muret ei valmista. "Mina ei karda ja kui oleks mingisugune mängija, kes ütleks, et ma tõesti kardan ja ma ei taha minna, siis tema otsust tuleks aktsepteerida. Praeguse seisuga niisugust kartust kellelgi ei ole."

Kohtumisest Kuressaarega ootab Kristal korralikku võitlust. "Kuressaare on olnud kõikidele väga ebameeldiv vastane. Kindlasti tuleb väga kõva võitlus, võib-olla mängilu näeb vähem, aga jalgpall kord on selline. Kes sellest paremini välja tuleb, kes selleks paremini valmis on, eks see ka võidab."