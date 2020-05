Martin Reim: treeningmängud pole paha idee, aga meile see ei sobinud

Levadia oli Tartu Tammeka kõrval üks kahest Premium liiga klubis, kes loobus jalgpalliliidu pakutud võimalusest pidada täna treeningkohtumine. Reim selgitas portaalile Soccernet.ee, et eelistas varasemat omavahelist mängu treeningul.

"Mängisime omavahel treeningmängu ära, sest tundsime, et reedene treeningmäng meie olukorda ei sobi. Teine ja kolmas voor tulevad ju üpris järjest ja on kehale nõudlikud. Need pole ju ettevalmistava faasi kohtumised, kus on võimalik koormust poolaegade kaupa anda, vaid 90 minutit võistlust punktide peale ja minul on kasutada tavapärased kolm vahetust. Ma ei ütle, et treeningmängud on paha idee, aga meie otsustasime sellest võimalusest loobuda," selgitas Reim.

