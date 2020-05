Ministeerium lubas reedel korraldada jalgpalli meistriliiga treeningkohtumised

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) president Aivar Pohlak saatis 12. mail kultuuriministrile kirja, milles soovis teada, kas EJL võib korraldada reedel, 15. mail kuni viis treeningkohtumist Premium liiga võistkondadele.

Neljapäeval saadetud vastuses teatas Lukas, et ministeerium on seisukohal, et treeningkohtumiste korraldamine 15. mail on kooskõlas praegu kehtivate piirangute eesmärgiga ja neid võib sellisel kujul korraldada.

"Samas juhime tähelepanu, et treeningkohtumiste korraldamisel tuleb järgida kõiki vabas õhus treeningtegevusele seatud piiranguid. Kohtumise eel ja järel tuleb vältida gruppide kogunemist kohtumise territooriumil, pidada kinni 2+2 reeglist ning järgida teisigi üldiseid piiranguid ja juhiseid."

Pohlak märkis veel, et treeningkohtumised toimuksid suletud territooriumitel, mängude toimumisest ei teatata eelnevalt avalikkusele, mängudest ei tehta tele- ega muid otseülekandeid, mängud toimuvad lühendatud mänguajaga.