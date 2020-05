Jalgpalli meistriliiga koroonatestid osutusid negatiivseks

Kokku on Premium liigaga seoses tehtud ligikaudu 350 koroonaviiruse testi, mis kõik osutusid negatiivseks. Testimine on üks meede, et vältida viiruse levikut Premium liigaga seotud inimeste hulgas – lisaks mõõdetakse iga treeningu eel kõigi osalejate kehatemperatuuri, treeningul osaleja ja tema leibkonda kuuluvad inimesed peavad olema terved, kehtivad täiendavad hügieeninõuded jms.

Teatavasti otsustas vabariigi valitsuse kriisikomisjon, et alates 18. maist lubatakse kuni 100 osalejaga (sh korraldajad) pealtvaatajateta spordivõistluste korraldamine vabas õhus eritingimustel. Kui valitsus neljapäevasel istungil vastava otsuse teeb, saab meistriliiga jätkata kohtumisi järgmisel nädalal.