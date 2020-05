Kaks Tammeka mängijat said viga

Kõige värskemad tervisemured tabasid Artur Uljanovit ning talvel Tallinna Levadiast saabunud Igor Dudarevi, vahendab Soccernet.ee.

"Artur tõmbas eile trenni esimeses pooles reietaguse ära. Seda, kui tõsine see on, ei oska ma praegu öelda. Homme vaadatakse täpsemalt üle ja siis saab teada, kas oli väike venitus või midagi tõsisemat," sõnas Koppel.

"Igoriga oli selline lugu, et reedel trenni jooksul teda midagi ei seganud, aga pärast trenni rääkis ta füsiole, et põlv annab tunda. Ta ise tahtis teha laupäevase trenni kaasa, aga otsustasime, et teeme asja turvalisemaks ning andsime talle vaba päeva, et ta esmaspäevast alates oleks 100 protsenti valmis jälle."

Tallinna FC Flora - Tartu JK Tammeka mäng toimub kolmapäeval, 20. mail algusega kell 19.20. Kohtumist näeb ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

