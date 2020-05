Hispaania kõrgliiga loodab jätkata 12. juunil

Hispaania jalgpalli kõrgliiga La Liga president Javier Tebas avaldas lootust, et koroonaviiruse pandeemia tõttu ligi kolm kuud pausil olnud meistrivõistlused saavad jätkuda 12. juunil.

Kõik Hispaania kõrgliiga ja esiliiga klubi hakkasid eelmisel nädalal mängijatele koroonaviiruse teste tegema ning mitmed meeskonnad, sealhulgas valitsev meister Barcelona, on alustanud individuaaltreeningutega, mis on teine etapp neljafaasilisest liiga taaskäivitumise kavast.

"Ma tahaks, et hooaeg jätkuks 12. juunil, kuid peame olema mõistlikud. See ei sõltu vaid jalgpallist, vaid tervest ühiskonnast – peame kõik reeglitest kinni pidama, et endi tervist kaitsta," rääkis Tebas pühapäeval Hispaania televisioonile.

La Liga president lisas, et kõik mängud peetakse suletud uste taga ning mängukalendrit ootab ees hajutamine, et iga päev toimuks kohtumised.